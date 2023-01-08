Сочи, Краснодарский край, 8 января, 2023, 03:58 — ИА Регнум. В Сочи пришли рождественские морозы — в ночь на 8 января и утром ожидаются заморозки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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На побережье Сочи ожидаются заморозки до — 2 градусов. На дорогах могут быть гололёдные явления.

Днём 7 января в городе выпал мокрый снег.

«Все городские службы переведены в усиленный режим работы», — заверили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальные морозы ожидаются 8 января в некоторых регионах России.