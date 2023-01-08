Киев, 8 января, 2023, 03:57 — ИА Регнум. В зоне боевых действий в рядах украинской армии находятся порядка 5 тыс. женщин. Об этом заявила 7 января заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Она подчеркнула, что женщины служат в войсках добровольно, за исключением специалистов с медицинскими специальностями.

«На сегодня нет мобилизации женщин. Единственная специальность, подлежащая мобилизации, — это медицинская, но по ней до 2026 года для женщин нет обязательной постановки на учёт», — пояснила Анна Маляр.

По её словам, новую волну мобилизации мужчин, возможно, объявят в 2023 году, но пока это сложно прогнозировать — набор военнослужащих будет зависеть от ситуации и потребности ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине пока нет необходимости в дополнительной мобилизации, но всё будет зависеть от ситуации на фронте, заявил 6 января министр обороны Украины Алексей Резников.