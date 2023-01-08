Хасавюрт, Дагестан, 8 января, 2023, 03:34 — ИА Регнум. В МЧС сообщили о взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Хасавюрте в Дагестане. Есть пострадавшие.

МЧС РФ На месте происшествия

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Хлопок газовоздушной смеси в доме по улице Датуева, 35 на первом этаже раздался ночью 8 января. После взрыва случился пожар.

Отмечается, что разрушены несколько квартир. Два припаркованных у дома автомобиля перевернуло взрывной волной.

На данный момент трём жильцам оказана медицинская помощь. На месте работают оперативные службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе 8 января загорелось кафе. Крупный пожар тушат сотрудники МЧС.