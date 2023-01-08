В Дагестане в жилом доме взрывом газа разрушено несколько квартир
В дагестанском Хасавюрте в жилом доме после взрыва газа разрушено несколько квартир
Хасавюрт, Дагестан, 8 января, 2023, 03:34 — ИА Регнум. В МЧС сообщили о взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Хасавюрте в Дагестане. Есть пострадавшие.
МЧС РФ
На месте происшествия
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Хлопок газовоздушной смеси в доме по улице Датуева, 35 на первом этаже раздался ночью 8 января. После взрыва случился пожар.
Отмечается, что разрушены несколько квартир. Два припаркованных у дома автомобиля перевернуло взрывной волной.
На данный момент трём жильцам оказана медицинская помощь. На месте работают оперативные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе 8 января загорелось кафе. Крупный пожар тушат сотрудники МЧС.