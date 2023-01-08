Каир, 8 января, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Стратегическое понимание курса, который до сих пор принимала война на Украине, даёт возможность сделать вывод, что преимущество России, вопреки тому, что пропагандируют западные СМИ, перевешивает преимущество США и их союзников, считает египетский профессор политологии Хассан Нафаа. В аргументацию своего мнения он приводит три причины, написало издание Al Mayadeen.

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Первая причина касается влияния экономических санкций на обе стороны конфликта.

По словам эксперта, очевидно, что Россия выиграла этот раунд, о чем свидетельствует тот факт, что положение рубля сейчас кажется более сильным, чем это было до начала СВО. Кроме того, негативные последствия санкций для экономики западных стран, особенно европейских, кажутся более сильными, чем для российской экономики.

Далее Хассан Нафаа назвал фактор, связанный с ведением военных действий.

«Показатели российской армии кажутся ниже, чем ожидалось, но не нужно забывать, что Россия сталкивается с армией, которую поддерживают все страны Запада всеми доступными средствами. Тем более они не мобилизовали всю свою военную мощь. Поэтому трудно сделать вывод, что Россия находится на грани военного поражения на Украине», — считает профессор.

Третья причина, по мнению автора, касается согласованности политических и военных союзов с обеих сторон. НАТО в альянсе с некоторыми другими западными странами казались очень сплоченными в начале войны, но сейчас они уже менее сплоченны.

«Начали появляться трещины, которые движутся к расширению под влиянием давления, вызванного зимой, и конфликта интересов между США и рядом европейских стран. У России есть стратегический актив альянсов, на который можно опираться, если что-то пойдёт не так. Что касается НАТО, ему грозит распад, особенно если война затянется, а европейские страны не смогут найти реальную альтернативу российским энергоносителям», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что блок НАТО, сколько бы ни старался, «не сможет повлиять на Россию, не перевесит чашу весов в свою пользу».