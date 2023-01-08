Лондон, 8 января, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Британские СМИ опубликовали отрывки из книги принца Гарри, которые касаются темы прощания с королевой Англии Елизаветой II. Из них следует, что приезжать в шотландский замок Балморал вместе с женой Меган Маркл герцогу Сассекскому запретил его отец Карл III и озвучены причины этого решения. Информация опубликована изданием Daily Mail.

Northern Ireland Office Принц Гарри и Мегал Маркл

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Запрет был аргументирован «бессмысленными и неуважительными причинами», говорится в тексте книги.

«Никогда не говори так о моей жене!» — ответил тогда отцу принц Гарри, после чего Карл II извинился перед ним.

Как сообщало ИА REGNUM, супруга британского принца Гарри, американка Меган Марк не приехала на прощание с Елизаветой II по просьбе свекра Карла III, писало The Sun в сентябре.