Грозный, 8 января, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что большую часть иностранной помощи Украине разворуют чиновники киевского режима и Запада — до окопов дойдёт не более 15%. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

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«Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег», — успокоил он читателей.

Кадыров считает, что сейчас необходимо беспокоиться не о поставках вооружения киевскому режиму Западом, а о том, что боевые действия ведутся на территории РФ — в регионах, недавно воссоединённых с Россией. Глава Чечни уверен, что никаких переговоров с властями киевского режима быть не должно.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в разговоре с журналистами заверил, что цели и задачи российской спецоперации будут достигнуты. Несмотря на провокационные выпады Киева, в том числе и обстрелы в рождественское перемирие.