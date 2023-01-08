В ХМАО в Нягани спасатели тушат крупный пожар в кафе
Нягань, Югра, 8 января, 2023, 03:10 — ИА Регнум. В Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе 8 января загорелось кафе. Крупный пожар тушат сотрудники МЧС.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Спасатель
Читайте также: Два человека погибли при пожаре в производственном здании на юге Петербурга
Площадь пожара 432 кв. метров. Спасатели установили, что горит крыша по всей площади. Два человека эвакуировались самостоятельно.
В ликвидации пожара задействованы 45 человек и 14 единиц техники, сообщили в МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, два человека стали жертвами пожара в производственном здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.