Нягань, Югра, 8 января, 2023, 03:10 — ИА Регнум. В Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе 8 января загорелось кафе. Крупный пожар тушат сотрудники МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

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Площадь пожара 432 кв. метров. Спасатели установили, что горит крыша по всей площади. Два человека эвакуировались самостоятельно.

В ликвидации пожара задействованы 45 человек и 14 единиц техники, сообщили в МЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, два человека стали жертвами пожара в производственном здании в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.