Краматорск, ДНР, 8 января, 2023, 03:07 — ИА Регнум. В городах подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики из-за взрывов повреждены несколько зданий и гаражи. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Brett Neilson Взрыв

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По его данным, в Краматорске частично разрушены промышленный объект и здание учреждения образования, повреждены гаражи. В Константиновке удар пришёлся на промзону.

«Кроме того, несколькими часами ранее под вражеским огнём оказались Курахово и смт Кураховка — повреждены частные дома и сети, которые обеспечивают теплом. По предварительной информации, погибших и пострадавших во время обстрелов нет», — отметил Павел Кириленко.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре взрыва произошли в Харьковской области, в том числе два из них в городе Мерефа. В регионе с полуночи не умолкают сирены воздушной тревоги. В Мерефе в результате взрывов погиб человек.