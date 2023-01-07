Днепропетровск, Украина, 8 января, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Мэр Днепропетровска Борис Филатов анонсировал демонтаж монумента в память о советском генерале Василии Маргелове, создателе советских Воздушно-десантных войск. Передать памятник намерены городским десантникам, которые инициировали его установку.

Цитата из видео «В Ужгороде снесли памятник воинам-освободителям» Снос памятника в Ужгороде

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Памятник был возведён в 2000 году за счёт благотворительных сборов, он установлен на набережной Днепра. Дата демонтажа монумента пока не названа.

Василий Маргелов был Героем Советского Союза, он командовал воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961–1979 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в городе Николаеве на Украине снесли монумент, возведённый в память о русском полководце Александре Суворове. Скульптура стояла возле здания военной кафедры Николаевского национального университета имени В. Сухомлинского.