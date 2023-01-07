Москва, 8 января, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в разговоре с журналистами заверил, что цели и задачи российской спецоперации будут достигнуты. Несмотря на провокационные выпады Киева, в том числе и обстрелы в рождественское перемирие.

Алексей Колчин ИА REGNUM Танк

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«Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, всё равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — однозначно сказал Сергей Кириенко.

Что касается боевиков и властей киевского режима, об их моральных качествах говорить не приходится: «Это же внутренний выбор каждого человека. К сожалению, с той стороны сегодня для многих лиц, принимающих решения, ничего христианского и православного в душе не осталось. Бог им судья».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия будет всеми силами пытаться удержать контроль над территориями, которые стали частью страны в результате проведения спецоперации. Об этом заявили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс.