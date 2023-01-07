Харьков, Украина, 8 января, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Четыре взрыва произошли в Харьковской области, в том числе два из них в городе Мерефа. Ещё несколько атак зафиксированы в Краматорске и части Донецкой Народной Республики, подконтрольной Киеву. По данным министерства цифровой трансформации Украины, с полуночи в Харьковской области не умолкают сирены воздушной тревоги.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Взрыв

Читайте также: Сообщается о взрывах в Харькове, Краматорске и ещё двух регионах Украины

«Зафиксировано два «прилета» вражеских ракет в Мерефе», — проинформировал в своём телеграм-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Местные паблики сообщают о гибели человека в результате взрывов. Снаряды также разрывались в Славянске и Константиновке. В Краматорске взрывами выбило окна в жилых домах, горят гаражи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что взрывы раздаются в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольном ВСУ Краматорске. Около полуночи по местному времени была объявлена воздушная тревога.