Грозный, 8 января, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Чеченский лидер Рамзан Кадыров не признаёт никаких переговоров по поводу урегулирования украинского конфликта. Об этом он сказал в своём телеграм-канале.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Ново-Огарёво. 2018

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«Мы воюем против сатанизма и всех его худших проявлений. Никаких переговоров быть не должно, надо бить по логову сатанистов в центре Киева! Надо бить по главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии — Зеленскому», — считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия будет всеми силами пытаться удержать контроль над территориями, которые стали частью страны в результате проведения спецоперации. Об этом заявили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс в газете Washington Post.