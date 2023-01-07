Москва, 8 января, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Украина полностью зависит от США, в том числе в военной и экономической сферах, и это очевидно всему миру. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале представитель Совета Федерации России Алексей Пушков, комментируя статью в Washington Post с заявлениями бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс и экс-главы Пентагона Роберта Гейтса.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

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Сенатор назвал их размышления банальными и подчеркнул, что Кондолиза Райс «Америку открыла».

«Это же очевидно всему миру. Украина даже не сателлит США, её статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна», — высказался Алексей Пушков, отметив, что « Райс не Генри Киссинджер и не Пэтрик Бьюкенен, свежие мысли не генерирует ».

Как сообщало ИА REGNUM, Кондолиза Райс и Роберт Гейтс в своей статье назвали необходимостью помогать Украине поставками вооружений и бронетехники в условиях терпеливости президента РФ Владимира Путина, который намерен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины.