Грозный, 8 января, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз в своём видеообращении в телеграм-канале расставил все точки над «i» в украинском конфликте, однозначно заявив, что блок НАТО, сколько бы ни старался, «не сможет повлиять на Россию, не перевесит чашу весов в свою пользу».

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров

Читайте также: НАТО из-за вовлечённости в украинский кризис на грани распада — эксперт

Кадыров успокоил переживающих за иностранную помощь Украине: «Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства, и до окопов дойдёт не больше 15% от всей суммы поддержки».

Рамзан Кадыров «Ещё год назад мировые державы недооценивали нашу страну, считали, что Россия практически развалена изнутри псевдолиберальными провокаторами — агентами Запада. А сегодня весь блок НАТО поставляет вооружение и своих бойцов под маской «иностранных наёмников», но не может перевесить чашу весов в свою пользу. Только представьте: весь блок НАТО бросил силы, но не может ничего поделать!»

Рамзан Кадыров сказал, что Запад просчитался, ему не одолеть тех, кто чтит традиции, религию, культуру: «Невозможно обмануть верующих иностранными «ценностями», когда на улицах Запада сжигают Коран, а на прилавках продают газеты с карикатурами на Пророка».

Глава республики признал, что погибает украинское население, но при этом заявляет, что «погибают впустую за право Запада проводить радужные парады на глазах детей, а не за свои национальные ценности».

«Содом и Гоморру постигла кара Всевышнего. А сегодня этот меч священной кары в руках России!» — заключил Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, напористость главы киевского режима Владимира Зеленского в увеличении поставок техники НАТО и вовлечении стран в прямой конфликт с Россией может привести к распаду и расколу Североатлантического альянса. Мнение обозревателя Майкла Брендана Догерти цитирует американский журнал National Review.