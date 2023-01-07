Кадыров: весь блок НАТО бросил силы, но не может ничего поделать с Россией
Грозный, 8 января, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз в своём видеообращении в телеграм-канале расставил все точки над «i» в украинском конфликте, однозначно заявив, что блок НАТО, сколько бы ни старался, «не сможет повлиять на Россию, не перевесит чашу весов в свою пользу».
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Кадыров успокоил переживающих за иностранную помощь Украине: «Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада и Украины разворуют эти средства, и до окопов дойдёт не больше 15% от всей суммы поддержки».
Рамзан Кадыров сказал, что Запад просчитался, ему не одолеть тех, кто чтит традиции, религию, культуру: «Невозможно обмануть верующих иностранными «ценностями», когда на улицах Запада сжигают Коран, а на прилавках продают газеты с карикатурами на Пророка».
Глава республики признал, что погибает украинское население, но при этом заявляет, что «погибают впустую за право Запада проводить радужные парады на глазах детей, а не за свои национальные ценности».
«Содом и Гоморру постигла кара Всевышнего. А сегодня этот меч священной кары в руках России!» — заключил Рамзан Кадыров.
Как сообщало ИА REGNUM, напористость главы киевского режима Владимира Зеленского в увеличении поставок техники НАТО и вовлечении стран в прямой конфликт с Россией может привести к распаду и расколу Североатлантического альянса. Мнение обозревателя Майкла Брендана Догерти цитирует американский журнал National Review.