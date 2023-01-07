Вашингтон, 8 января, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Россия будет всеми силами пытаться удержать контроль над территориями, которые стали частью страны в результате проведения спецоперации. Об этом заявили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс в газете Washington Post.

Кондолиза Райс

Читайте также: НАТО из-за вовлечённости в украинский кризис на грани распада — эксперт

Они уверены, что президент РФ Владимир Путин не допустит поражения страны в конфликте на Украине и сохранит новые территории. Целью этих действий в США видят исключительно намерение российского лидера сделать присоединённые регионы плацдармами для наступления на западные страны.

«Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад», — отмечается в публикации.

Кондолиза Райс и Роберт Гейтс отметили, что Владимир Путин очень терпелив, и аргументировали своё мнение тем, что с момента присоединения Крыма к РФ до начала спецоперации прошло восемь лет. В ситуации настойчивости российского президента экс-госсекретарь США и бывший глава Пентагона считают необходимым помогать Украине поставками вооружений и бронетехники. Вместе с тем в статье выражены ожидания роста давления на Киев со стороны западных стран «на фоне продолжения месяцев военного тупика».

Как сообщало ИА REGNUM, напористость главы киевского режима Владимира Зеленского в увеличении поставок техники НАТО и вовлечении стран в прямой конфликт с Россией может привести к распаду и расколу Североатлантического альянса, высказал ранее мнение обозреватель журнала National Review Майкл Брендан Догерти.