Донецк, 8 января, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин («Единая Россия»), который в зоне спецоперации командует подразделением БАРС «Каскад», в своём телеграм-канале рассказал о сбитом украинском ЗРК «Оса».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Под Курахово украинский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбил свой же, украинский, МиГ-29. Мы лишь немного приложили руку. Кара Господня тем, кто оскверняет Рождество», — написал с передовой спецоперации Саблин.

54-летний Дмитрий Саблин — кадровый военный, является первым зампредседателя всероссийской организации «Боевое братство». Родом из Жданова (Мариуполь).

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики вечером 7 января нанесли артудары по Яковлевке и Минеральному в Донецкой Народной Республике.