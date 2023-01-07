Кишинёв, 8 января, 2023, 00:53 — ИА Регнум. О заинтересованности Молдавии в закупках газа на общей платформе Евросоюза заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Тема обсуждалась во время её встречи с лидером группы Европейской народной партии в Европарламенте, евродепутатом Манфредом Вебером, сообщила пресс-служба правительства Молдавии.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

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«Доступ к этой платформе позволит нам усилить процесс обеспечения энергетической безопасности Молдавии», — отметила Наталья Гаврилица.

Она признала, что страна сильно пострадала от повышения цен и сокращения объёмов поставок газа от российского Газпрома, при этом подчеркнув: в Молдавии «продолжают твёрдо смотреть в сторону европейского будущего», несмотря на эти трудности.

Премьер-министр страны также рассказала о трудностях, которые вызывает энергетический кризис в экономике, социальной жизни, энергетике и сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе стоимость поставляемого Молдавии российского газа может увеличиться с 785 до 1230 долларов за 1 тыс. кубометров, заявил председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.