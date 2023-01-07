Сообщается о взрывах в Харькове, Краматорске и ещё двух регионах Украины
Рождественское прекращение огня завершено: в областях Украины раздаются взрывы
Харьков, Украина, 8 января, 2023, 00:40 — ИА Регнум. В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольном ВСУ Краматорске раздаются взрывы. Объявлена воздушная тревога.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
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О сильных обстрелах сообщают харьковские паблики, в сторону региона выпущено несколько ракет. В Краматорске произошло не менее пяти взрывов. Атаки были зафиксированы практически сразу после полуночи.
В подконтрольных киевскому режиму населённых пунктах ДНР и Запорожской области включили сирены.
Как сообщало ИА REGNUM, в полночь 8 января Россия завершила объявленное ранее рождественское перемирие.