Донецк, 8 января, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Российский дрон-камикадзе «Ланцет» 7 января уничтожил обстреливающую Донецк украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ). Об этом с передовой в телеграм-канале написал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

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«Тем, кто омрачает мирным людям рождественскую радость, мы отвечаем жёстко. Сегодня обнаружили САУ, которая обстреливала Донецк. Уничтожена «Ланцетом», — сообщил депутат под опубликованным видео.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ в течение суток выпустили более 60 крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам Донецка, несмотря на режим прекращения огня со стороны Вооружённых сил РФ.