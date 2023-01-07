ЛНР, 8 января, 2023, 00:15 — ИА Регнум. С 11 до 13 тысяч возросло количество абонентов, которые снабжались по взорванному в Луганской Народной Республике газопроводу. Ограничения коснулись жителей Лутугино. Обновлённая информация размещена в телеграм-канале правительства ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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«На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тысяч абонентов», — говорится в сообщении властей.

Ранее были опубликованы сведения о вынужденном прекращении газоснабжения в дома 11 тыс. потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 20 социальных объектов в Лутугинском районе в Луганской Народной Республике остаются без газоснабжения из-за взрыва на магистральном газопроводе. Взрыв произошёл 7 января в 18:15 по местному времени.