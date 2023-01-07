Мехико, 8 января, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Власти Мехико уточнили список пострадавших при столкновении двух поездов в метро — госпитализированы уже 57 человек. Об этом в соцсети сообщил министр общественной безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуч.

(сс) usadifranci Метро

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Поезда столкнулись на третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро в центре города. Первоначально сообщалось, что один человек погиб и 14 получили ранения. Прокуратура ведёт расследование аварии.

В списке пострадавших 57 местных жителей от 16 до 93 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каталонии 7 января столкнулись два поезда. В результате инцидента пострадали более 150 человек, пятеро находятся в состоянии средней тяжести.