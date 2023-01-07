Запорожье, Запорожская область, 8 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. В части Запорожской области, которая контролируется киевским режимом, слышны взрывы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

1stvc.net Взрыв

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По его информации, взрывы раздаются сразу в нескольких районах Запорожья. Снаряды прилетают по военным объектам и объектам инфраструктуры, которые используются украинскими боевиками.

«Сатанисты укрорейха кричат о необходимости соблюдения Россией рождественского перемирия, которое сами же бандеровцы и отвергли», — отметил Владимир Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер киевского режима Владимир Зеленский отказался соблюдать объявленный президентом России Владимиром Путиным режим прекращения огня на время Рождества из опасений, что за время, отведённое для прекращения огня, войска РФ усилят свои позиции.