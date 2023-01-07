Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Запорожье, Запорожская область, 8 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. В части Запорожской области, которая контролируется киевским режимом, слышны взрывы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Читайте также: Зеленский отказался от объявленного Путиным рождественского перемирия
По его информации, взрывы раздаются сразу в нескольких районах Запорожья. Снаряды прилетают по военным объектам и объектам инфраструктуры, которые используются украинскими боевиками.
Как сообщало ИА REGNUM, лидер киевского режима Владимир Зеленский отказался соблюдать объявленный президентом России Владимиром Путиным режим прекращения огня на время Рождества из опасений, что за время, отведённое для прекращения огня, войска РФ усилят свои позиции.