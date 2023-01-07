Вашингтон, 8 января, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Напористость главы киевского режима Владимира Зеленского в увеличении поставок техники НАТО и вовлечении стран в прямой конфликт с Россией может привести к распаду и расколу Североатлантического альянса. Мнение обозревателя Майкла Брендана Догерти цитирует американский журнал National Review.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

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«Украинский кризис не только не поспособствовал укреплению НАТО, но и даже наоборот — облачил проблемы внутри альянса и изменил наше представление об организации», — считает эксперт.

Вовлечение в европейский кризис не только влечёт за собой увеличение издержек, но обостряет разногласия между западными союзниками.

Акцент делается и на цифрах: восстановление Украины оценивается в 750 млрд долларов и сумма будет расти по мере продолжения конфликта.

Догерти обращает внимание на президента Франции Эммануэля Макрона, который уже настойчивее заговаривает о проведении переговоров с Россией под руководством Евросоюза без участия США. Это явно, по мнению обозревателя, говорит о приближении раскола в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Зеленского отвергнуть предложение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии показало, что конфликт на Украине заходит тупик.