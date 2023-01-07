Курск, 7 января, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил своему коллеге по партии, члену областной думы Курской области Максиму Васильеву и его жене, также имеющий депутатский мандат, добровольно сложить полномочия народных избранников. Он считает достаточным поводом для этого видео с отдыха четы в Мексике, опубликованное в соцсетях.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мандат

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На кадрах Васильев отдыхает на пляже вместе с женой, поздравляя всех с Новым годом и закусывая коктейль креветками.

«Много денег. Много хорошего настроения», — говорит депутат.

«Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — прокомментировал эти кадры Андрей Турчак в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что народный избранник «позволяет себе «греть булки» на тёплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео» в то время, как страна «работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов». Ещё одной причиной несообразности поведения депутата секретарь Генсовета «Единой России» считает то, что Курская область подвергается обстрелам.

Турчак выразил надежду, что скоро ряды курских депутатов поредеют, и причиной этого станут не пинки сверху, а искреннее раскаяние депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, поведение Максима Васильева также счёл неуместным в контексте спецоперации губернатор Курской области Роман Старовойт.