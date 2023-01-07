Донецк, 7 января, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Киевские боевики вечером 7 января нанесли артудары по Яковлевке и Минеральному в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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По двум населённым пунктам выпустили в общей сложности 13 снарядов из артиллерии калибра 155 мм.

Отмечается, что в Рождество ВСУ не раз обстреливали Минеральное, наносили удары по Донецку, Горловке, Макеевке, Каштановому, Гольмовскому и Верхнеторецкому.

Российская армия соблюдала режим прекращения огня вдоль всей линии фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ в течение суток выпустили более 60 крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам Донецка, несмотря на режим прекращения огня со стороны Вооружённых сил РФ.