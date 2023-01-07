Минобороны показало видео о разминировании Мариуполя
Мариуполь, ДНР, 7 января, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Видео о том, как работают сапёры в освобождённом Мариуполе Донецкой Народной Республики, показало Министерство обороны России. Сапёр сводного отряда инженерных войск рассказал, что очищать город от взрывных устройств непросто.
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По его словам, взрывотехники работали с целью помочь людям и как можно быстрее «очистить город от всех опасных веществ, чтобы дети не подрывались, чтобы жители могли спокойно ходить, не опасаясь за свою жизнь». Гранаты в том числе находили в жилых зданиях, были и поставленные на растяжку взрывные устройства.
Город очищали от взрывных устройств вручную или используя специальные роботизированные комплексы Сфера» и «Скарабей». Устройства дают возможность осматривать труднодоступные места и предотвращают травмирование сапёров.
«С помощью робототехнических комплексов разминированы цеха металлургического завода имени Ильича и «Азовстали». На очереди очистка жилых кварталов Мариуполя от взрывоопасных предметов», — отметили в Минобороны.
Как сообщало ИА REGNUM, следственный комитет сообщил об обнаружении в Мариуполе более трех тысяч убитых мирных жителей после отхода из города вооруженных сил Украины.