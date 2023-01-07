Грозный, 7 января, 2023, 23:23 — ИА Регнум. 7 января из международного аэропорта Грозный вылетели ещё порядка 300 бойцов ОМОНа «АХМАТ-1» Управления Росгвардии по Чеченской Республике в зону спецоперации. Бойцам пожелали успехов в борьбе против всеобщего зла и скорейшего возвращения домой в качестве победителей. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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Глава Чечни отметил, что с начала спецоперации его бойцы доказали всему миру свою высокую боеспособность, эффективность в выполнении поставленных задач и сильную волю к победе. По словам Кадырова, участники уже внесли неоценимый вклад в борьбу против сатанизма на Украине и не намерены сбавлять обороты до полного завершения спецоперации.

«Все готовы искоренить проклятое явление, именуемое сатанизмом. Нет никаких сомнений, что от рук в том числе и наших бойцов приверженцы бесчеловечной идеологии встретят свой конец. Наше дело правое, и нет у врага ничего, что можно было бы противопоставить неумолимо надвигающейся российской армии!» — написал глава Рамзан Кадыров.

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Кака сообщало ИА REGNUM, за декабрь из украинского плена были возвращены около 200 российских военнослужащих, сообщил Рамзан Кадыров 4 января.