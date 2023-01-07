Москва, 7 января, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ушёл из индустрии смешанных единоборств (ММА), он больше не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах. Об этом сообщил ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

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34-летний Нурмагомедов завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Он провёл в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив Джастина Гэтжи (США). В истории ММА он остался непобеждённым.

В августе 2022 года резидент UFC Дана Уайт не включил Хабиба Нурмагомедова в список лучших бойцов организации за всё время.

Как сообщало ИА REGNUM, российский боец смешанных боевых искусств Ислам Махачев победил бразильского бойца Чарльза Оливейру в главном поединке UFC 280, получив вакантный титул чемпиона в легком весе.