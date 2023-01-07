Губернатора Курской области возмутило видео отдыхающего в Мексике депутата
Курск, 7 января, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Депутат Курской областной думы Максим Васильев вызвал неоднозначную реакцию, опубликовав видеоприветствие, на котором он делает себе коктейль на пляже в Мексике. Его поведение счёл неуместным в контексте спецоперации глава региона Роман Старовойт.
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По словам главы региона, бурное возмущение красивым отдыхом депутата выражают жители региона. Роман Старовойт отметил, что особую ответственность за поведение народного избранника налагает то, что Курская область — регион, который расположен рядом с Украиной, а потому подвергается обстрелам.
Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности в Курской области продлен до 20 января 2023 года. Аналогичный режим действует в республике Крым.