Курск, 7 января, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Депутат Курской областной думы Максим Васильев вызвал неоднозначную реакцию, опубликовав видеоприветствие, на котором он делает себе коктейль на пляже в Мексике. Его поведение счёл неуместным в контексте спецоперации глава региона Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

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По словам главы региона, бурное возмущение красивым отдыхом депутата выражают жители региона. Роман Старовойт отметил, что особую ответственность за поведение народного избранника налагает то, что Курская область — регион, который расположен рядом с Украиной, а потому подвергается обстрелам.

«Также, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев. Мы живём в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности в Курской области продлен до 20 января 2023 года. Аналогичный режим действует в республике Крым.