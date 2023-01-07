Луганск, 7 января, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Более 20 социальных объектов в Лутугинском районе в Луганской Народной Республики остаются без газоснабжения из-за взрыва на магистральном газопроводе, сообщили в районной администрации.

Fiveflower Взрыв газа

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Взрыв на магистральном газопроводе высокого давления диаметром 273 мм в районе лутугинских дач произошёл 7 января в 18:15 по местному времени. Без газа остались 21 социальный объект и около 13 тыс. домов. Аварийные бригады и спасатели работают на месте происшествия.

«Пострадавших нет. Угрозы жителям и зданиям нет. Создан оперативный штаб. Следим за температурным режимом в социальных объектах», — добавили в администрации.

Причины взрыва устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники «Луганскгаза» ликвидировали возгорание на магистральном трубопроводе в Лутугино, перекрыв задвижку.