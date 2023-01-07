Киев, 7 января, 2023, 21:39 — ИА Регнум. День первого «богослужения» раскольнической «Православной церкви Украины» в Киево-Печерской лавре станет для страны «историческим», заявил 7 января президент Украины Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По его словам, это может стать началом «духовной независимости нашего народа».

Как сообщалось ранее, власти Украины не продлили с канонической православной церковью договор аренды храмов лавры и разрешили проводить в них свои «богослужения» раскольникам.

Одновременно спецслужбы продолжают проводить обыски в храмах и монастырях Украинской православной церкви, проводятся задержания и аресты священников и мирян.