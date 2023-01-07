Зеленский считает «историческим» день передачи лавры раскольникам
Зеленский: передача лавры раскольникам — начало духовной независимости Украины
Киев, 7 января, 2023, 21:39 — ИА Регнум. День первого «богослужения» раскольнической «Православной церкви Украины» в Киево-Печерской лавре станет для страны «историческим», заявил 7 января президент Украины Владимир Зеленский.
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Владимир Зеленский
По его словам, это может стать началом «духовной независимости нашего народа».
Как сообщалось ранее, власти Украины не продлили с канонической православной церковью договор аренды храмов лавры и разрешили проводить в них свои «богослужения» раскольникам.
Одновременно спецслужбы продолжают проводить обыски в храмах и монастырях Украинской православной церкви, проводятся задержания и аресты священников и мирян.