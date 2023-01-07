Киев, 7 января, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Новые санкции Украины направлены «против лиц, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста», заявил 7 января президент страны Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Так он прокомментировал свое решение о введении санкций против 119 общественных деятелей, журналистов и деятелей искусств, среди которых есть и граждане Украины.

Как сообщалось ранее, в список попали Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселёв, Никита Михалков, Александр Дугин, Анатолий Тимощук, Анна Нетребко, Евгений Петросян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Михаил Галустян и еще ряд граждан.