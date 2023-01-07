Вашингтон, 7 января, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Экономика Украины находится в упадке, а инфраструктура разрушается, заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Такого же мнения поддерживается экс-министр обороны США Роберт Гейтс, говорится в публикации американского издания Washington Post.

Кондолиза Райс

В статье отмечается, что миллионы украинцев бежали из страны, а большая часть минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья контролируются Россией.

Бывшие политики отмечают полную зависимость военного потенциала ВСУ от поставок Запада. В связи с этим странам НАТО, по убеждению Райс и Гейтса, необходимо передавать оружие Киеву.

При этом почти полная военная и экономическая зависимость Киева от обеспечения Западом может привести к тому, что Запад будет подталкивать Украину к переговорам с Россией, сказано в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получит в 4 раза больше финансовой помощи США, чем остальные страны Европы, и что США готовы поддерживать Украину столько, сколь потребуется.

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