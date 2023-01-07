Мелитополь, 7 января, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Военные прокуратуры Запорожской области с 9 января приступят к выдаче пропусков предприятиям и организациям для передвижения по региону, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Для получения документа представители организации должны предоставить заявление с указанием собственников транспортных средств и копией документов, подтверждающих право владения или доверенности.

Переходный период продлится до конца февраля 2023 года. Затем пропуска станут обязательными для перемещения по области.

Напомним, с 3 января в Запорожской области стали выдавать пропуска для физических лиц. При его оформлении необходимо предъявить паспорт и документы на автомобиль.