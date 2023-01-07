Анкара, 7 января, 2023, 20:58 — ИА Регнум. В одном из отелей Сарыкамыша (город в северной части Турции) обвалилась крыша, передают 7 января местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Пострадали 10 человек. Их госпитализировали, состоянию их здоровья, по заявлениям местных властей, ничего не угрожает.

Причины происшествия выясняются.

Инцидент произошёл во время проведения в отеле массового мероприятия, посвященного 108-й годовщине одной битв Первой мировой войны, проходившей в окрестностях Сарыкамыша.

30 декабря в турецком Измире строительный кран упал на строящееся здание отеля. Пять человек погибли.