Берлин, 7 января, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт и председатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель считают, что поставки оружия и военной техники на Украину ведут к большей эскалации. Об этом они написали в своих соцсетях.

Бундестаг

«Вместо того чтобы работать над переговорами, это фанатичное, маниакально одержимое, необразованное правительство азартных игроков ставит нашу страну на грань третьей мировой войны», — отмечает Вайдель.

По словам Вагенкнехт, правительство Германии разжигает самый опасный конфликт со времен Второй мировой войны, несмотря на мнение большинства немцев, и собирается совершенно безответственно пойти на новый виток эскалации с поставками боевых машин пехоты Marder вместо того, чтобы полагаться на дипломатию.

Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский, предвосхищая получение нового пакета военной помощи от США и Германии, заявил, что его встреча в декабре 2022 года с американским коллегой Джо Байденом укрепит ВСУ и выведет «оборонное взаимодействие с партнёрами на новый уровень».

Берлин решил поставить киевскому режиму порядка 40 БМП Marder и дополнительную батарею зенитного ракетного комплекса Patriot.

США планируют доставить в Киев БМП Bradley, а Франция — бронемашины AMX-10 RC.

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