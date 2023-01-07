Москва, 7 января, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Россия в 2022 году заметно нарастила продовольственный экспорт, заявила «Известиям» вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

По итогам года показатель увеличился на 25%.

Поставки ведутся в 150 стран мира. Россия продаёт продовольствие в том числе и западным странам, но больше не считает этот рынок потенциально растущим, в отличие от торговли с дружественными странами, отметила Абрамченко.

Как сообщалось ранее, Абрамченко объяснила усиление продовольственного кризиса в мире «накачкой» экономик развитых западных стран ничем не обеспеченными деньгами, а также антироссийскими санкциями.