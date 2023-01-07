Луганск, 7 января, 2023, 20:18 — ИА Регнум. В Лутугино (ЛНР) произошел взрыв на магистральном трубопроводе, сообщили 7 января в компании «Луганскгаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Произошло возгорание. Около 11 тысяч жителей района остались без газоснабжения.

На место выехали оперативные службы. Причины случившегося уточняются.

Газопроводы в республиках Донбасса регулярно получают повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Так, в конце декабря 2022 года был поврежден газопровод в Стаханове.