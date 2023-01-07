В Луганской Народной Республике взорвался газопровод
«Луганскгаз»: 11 тыс. жителей ЛНР остались без газа из-за взрыва на магистральном трубопроводе
Луганск, 7 января, 2023, 20:18 — ИА Регнум. В Лутугино (ЛНР) произошел взрыв на магистральном трубопроводе, сообщили 7 января в компании «Луганскгаз».
Иван Шилов ИА REGNUM
Донбасс
Произошло возгорание. Около 11 тысяч жителей района остались без газоснабжения.
На место выехали оперативные службы. Причины случившегося уточняются.
Газопроводы в республиках Донбасса регулярно получают повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Так, в конце декабря 2022 года был поврежден газопровод в Стаханове.