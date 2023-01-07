Киев, 7 января, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский аннулировал гражданство у 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ), сообщают 7 января украинские СМИ со ссылкой на указ.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

По данным украинских изданий, в списке лишённых гражданства Украины числится митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ Ионафан, против которого СБУ выдвинула обвинение в разжигании розни. После этого священник попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Также гражданство аннулировали у викария Тульчинской епархии, епископа Ладыжинского Сергия.

Государственная миграционная служба Украины уже уведомлена о лишении священников гражданства. Впоследствии их могут депортировать из страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Зеленского, принятое в православное Рождество, сатанизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в ближайшие дни рассмотрят, как религиозные организации используют государственное имущество. В начале января 2023 года власти страны лишили православных права использовать храмы Киево-Печерской лавры и де-факто передали их раскольникам. Продолжаются обыски в монастырях и аресты священников и мирян.