Москва, 7 января, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО), отличившимся в ходе специальной военной операции, вручили госнаграды. Об этом 7 января сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Так, ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Жукова и знаки отличия Георгиевский крест вручили механикам-водителям и наводчикам, операторам танков Т-72. Сообщается, что командиры миномётных расчетов получили звание «младший лейтенант».

Награждение состоялось вблизи линии боевого соприкосновения, уточнили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, военный корреспондент Александр Сладков заявил, что взятие Марьинки позволит российской армии создать угрозу флагманского удара по Угледару и другим населенным пунктам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3768386" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Читайте также: Военкор Сладков объяснил важность взятия Марьинки