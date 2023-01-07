Военнослужащим ЦВО ВС России вручили госнаграды
Военнослужащие ЦВО получили госнаграды за подвиги, совершённые в ходе спецоперации
Москва, 7 января, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО), отличившимся в ходе специальной военной операции, вручили госнаграды. Об этом 7 января сообщило Минобороны РФ.
Так, ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Жукова и знаки отличия Георгиевский крест вручили механикам-водителям и наводчикам, операторам танков Т-72. Сообщается, что командиры миномётных расчетов получили звание «младший лейтенант».
Награждение состоялось вблизи линии боевого соприкосновения, уточнили в оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, военный корреспондент Александр Сладков заявил, что взятие Марьинки позволит российской армии создать угрозу флагманского удара по Угледару и другим населенным пунктам.
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