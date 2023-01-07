Вашингтон, 7 января, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Помощник министра финансов США Бен Харрис в ближайшие дни посетит Латвию, Литву, Эстонию и Польшу, сообщили в ведомстве 7 января.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Предполагается, что чиновник проведет встречи с представителями властей этих стран и обсудит с ними ограничительные меры против России, в том числе в части цен на энергоносители.

В те же дни с теми же целями посетит Брюссель помощник главы минфина США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

Как сообщалось ранее, представители министерства обороны США в январе 2023 года провели консультации с коллегами из Германии и Италии по вопросу о новых поставках оружия для ВСУ.