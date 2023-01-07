Москва, 7 января, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры с военнослужащими Восточного военного округа, принявшими участие в Рождественской службе. Видео было опубликовано 7 января в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Рождественская служба прошла в храме Георгия Победоносца, расположенном на территории одной из воинских частей ВВО в Республике Бурятия.

«На торжественном построении личного состава командование соединения поздравило всех православных верующих со светлым праздником Рождества Христова», — говорится в сообщении ведомства.

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В министерстве добавили, что в завершение мероприятия военнослужащие вместе со священнослужителями помолились за здравие и благополучие близких. После этого бойцы получили благословение на службу Отечеству.

Как сообщало ИА REGNUM, военный корреспондент Александр Сладков заявил, что взятие Марьинки позволит российской армии создать угрозу флагманского удара по Угледару и другим населенным пунктам.

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