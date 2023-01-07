Белград, 7 января, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Сербы Косова и Метохии намерены провести массовую акцию протеста, сообщили 7 января представители политической партии края «Сербский список».

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщалось ранее, 6 и 7 января албанцы Косова совершили два нападения на сербских жителей края. Трое пострадавших были госпитализированы. Власти Сербии потребовали привлечения внимания мировой общественности и принятия экстренных мер для предотвращения нового обострения ситуации.

Кроме того, организаторы акции намерены протестовать против постоянной дискриминации со стороны албанских властей самопровозглашенной республики.

Акция пройдет 8 января.