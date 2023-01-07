Грозный, 7 января, 2023, 19:35 — ИА Регнум. В Чечне с уважением относятся к праздникам и памятным датам представителей других конфессий. Об этом 7 января сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, поздравляя православных христиан России с Рождеством.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Он напомнил, что в России мирно сосуществуют представители разных национальностей и религиозных конфессий.

«Благодаря мудрой политике президента России Владимира Путина права каждого гражданина страны, вне зависимости от веры, чутко оберегаются на всех уровнях власти», — написал он, добавив, что в Чечне с большим уважением относимся к памятным датам и праздникам представителей других конфессий.

«Помимо границ одной большой страны, нас всех объединяет вера в единого Бога. Именно поэтому на наши плечи ложится обязательство относиться с пониманием ко всем религиям», — отметил он.

Глава Чечни поздравил православных с Рождеством и желал им мирного неба над головой, благополучия, счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после начала спецоперации увеличилось число людей, которые стали посещать храмы Русской православной церкви. Рождественские богослужения в России посетили 1,3 миллиона человек. Рост количества прихожан православных храмов зафиксировали и в Таджикистане.

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