Киев, 7 января, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 7 января подписал указ о новых санкциях против российских и украинских журналистов, общественных деятелей и деятелей искусств.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В их числе главный редактор RT Маргарита Симоньян, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, кинорежиссер Никита Михалков.

Также в списке оказался гражданин Украины, тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук, отказавшийся «осуждать» специальную военную операцию России.

Кроме того, Зеленский ввел санкции против Михаила Шуфутинского, Анны Нетребко, Лолиты Милявской, Евгения Петросяна, Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Димы Билана, Валерия Кипелова, Сергея Бобунца, Михаила Галустяна и еще ряда граждан.