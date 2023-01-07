Анкара, 7 января, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Анкара надеется на то, что Россия продлит действие режима прекращения огня. Об этом 7 января заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция (Стамбул)

«На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше», — приводит слова Калына телеканал A Haber.

По его словам, стороны пока не приняли единого решения по данному вопросу, что является показателем тупика.

Он добавил, что Анкара ставит целью прекращение боевых действий, и поэтому готова приложить максимум усилий для формирования условий диалога.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января, на что киевский нацистский режим ответил усилением обстрела городов Донбасса и позиций российских войск.

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