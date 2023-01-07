Вашингтон, 7 января, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден 7 января поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова.

Facebook.com/joebiden Джо Байден

«Мы подтверждаем право всех людей свободно исповедовать свою веру и обязуемся вступаться за тех, кто сталкивается с дискриминацией, преследованием и насилием из-за своей веры», — сказано в обращении Байдена.

Как сообщалось ранее, власти Украины в начале 2023 года не продлили с православной церковью договор аренды Киево-Печерской лавры и де-факто передали ее раскольникам, которые уже совершили там рождественское «богослужение».

Одновременно в православных храмах и монастырях Украины продолжаются обыски и аресты.