Нью-Йорк, США, 7 января, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН 13 января обсудит ситуацию на Украине, сообщили в организации 7 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Конкретная тема встречи пока не раскрывается.

5 декабря президент России Владимир Путин дал указание ввести режим прекращения огня и не вести наступательных действий на время празднования Рождества. Киев от аналогичных шагов отказался, обстрелы мирных городов Донбасса и других регионов России продолжились.

Как сообщалось ранее, представители Украины потребовали исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН, а представители ряда западных стран — ограничить возможность использования права вето в Совбезе.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отмечал, что принятие решения об ограничении права вето маловероятно. Вместе с тем Гутерриш полагает, что состав Совбеза может быть расширен.