Душанбе, 7 января, 2023, 19:02 — ИА Регнум. В Таджикистане растёт количество прихожан местных православных храмов, несмотря на сокращение русского населения в стране. Об этом 7 января сообщает ТАСС.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Православие

«Несмотря на отток и естественную убыль русского населения, основу которого составляют пожилые люди, мы заметили, по крайней мере в Душанбе, что количество русских прихожан в последнее время увеличилось», — приводит агентство слова заведующего канцелярией Душанбинской епархии и епархиальным отделом религиозного образования и катехизации иеромонаха Владимира.

По его словах, речь идет о десятках человек, а не о сотнях или тысячах, но это характерно, учитывая, что в Таджикистане насчитывается небольшое число православных верующих.

По информации заведующего канцелярией, православная община в стране сейчас насчитывает всего порядка одной тысячи человек, которые посещают местные православные храмы в церковные праздники.

По его мнению, оставшиеся в Таджикистане русские люди стремятся к храму, воцерковляются те, кто ранее был далек от религии.

Владимир также отметил, что увеличение числа прихожан способствует предпринимаемая в епархии активная работа по социальной поддержке русского населения. В храмах каждый месяц раздают продукты для прихожан, выделяют лекарственные средства, оказывают помощь в лечении, предоставляются бесплатные обеды в храмах Ходжента и Душанбе.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы Синодального миссионерского отдела Московского патриархата епископа Луховицкого Евфимия, после начала СВО увеличилось число людей, которые стали посещать храмы Русской православной церкви.

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