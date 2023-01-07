Донецк, 7 января, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Взятие Марьинки позволит российской армии создать угрозу флангового удара по Угледару и другим населённым пунктам. Об этом 7 января заявил военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По его словам, Марьинка является одним из главных плацдармов ВСУ в Донбассе. Но она не окружена, как и Артёмовск, Павловка и Угледар.

«Донецкий фронт плотный. Любой клин, вошедший в оборону противника с целью охвата, может быть «откушен» с флангов с опасностью попадания в котёл», — написал Сладков.

Поэтому, по его словам, силы бьются «лоб в лоб». А когда российские войска добьют противника в Марьинке, тогда появится возможность атаковать во фланг соседние населённые пункты.

После этого Марьинка станет опорой для дальнейших действий российской армии и позволит передвинуть вперёд пункты управления, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска почти вытеснили подразделения ВСУ из высотной застройки в Марьинке.